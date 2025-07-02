Tiryakileri üzecek zam yolda! Sigara fiyatları cep yakacak

Sigara ve alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), altı ayda bir otomatik olarak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bazında artırılıyor. Ekonomistler haziran ayı enflasyonuyla birlikte ilk 6 aylık ÜFE'nin ise yüzde 15 olacağını tahmin ediyor. Buna göre sigaraya ortalama 10 lira zam gelmesi bekleniyor. Bu zamla birlikte en ucuz sigaranın da 80 liraya çıkacağı düşünülüyor.

Bir paket sigaraya 36,62 lira ÖTV zammı

Sigaradan alınacak en düşük ÖTV tutarı bir paket için yaklaşık 36,62 liraya denk geliyor, yüzde 15'lik artışla bu rakamın da 42,11 liraya yükseleceği hesaplanıyor.

Maktu vergi ise 10,50 liradan 12,07 liraya çıkacak. Böylece ÖTV 47,12 liradan 54,12 liraya yükselirken bir paket sigaradan alınan toplam vergi KDV ile birlikte en az 64,94 lira olacak.