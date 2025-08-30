TİS imzalanamadı: Kütahya Şeker Fabrikası'nda grev kararı alındı

Şeker-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesinin imzalanamaması üzerine Kütahya Şeker Fabrikası AŞ'de greve çıkma kararı aldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Sendika ile Kütahya Şeker Fabrikası AŞ arasında 24 Mart 2025'te görüşmelerine başlanılan 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine 23 Mayıs'ta uyuşmazlık tutanağı tutulduğu anımsatıldı.

Resmi arabulucu sürecinde de olumlu bir netice elde edilemediği belirtilen açıklamada, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince bugün itibarıyla grev uygulamasına geçilmesi kararı alındığı bildirildi.

Grev hakkının, demokrasinin ve sendikal mücadelenin vazgeçilmez bir parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, "Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası olarak, üyelerimizin ve tüm şeker işçilerinin haklarını korumak adına her türlü uzlaşma çabasını göstermemize rağmen, diyalog kanallarının tükenmesi ve taleplerimizin karşılanmaması üzerine, demokratik ve anayasal hakkımız olan grev kararını almaktan ve uygulamaktan başka çare kalmamıştır" denildi.

"Makul bir teklif sunulması halinde uzlaşmaya her zaman hazırız"

Fabrikada dün grev oylaması yapıldığı belirtilen açıklamada, oylamaya katılan 223 işçiden 186'sının greve "Evet" dediği, yalnızca 36 işçi grev aleyhine oy kullandığı ve bir oyun ise geçersiz sayıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizim mücadelemiz, yalnızca ücret artışı için değil, emeğin karşılığının alınması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması içindir. Şeker-İş olarak, Kütahya Şeker işçileriyle omuz omuza, demokratik haklarımız çerçevesinde 30 Ağustos 2025 tarihinde grevimizi başlatıyoruz. İşverenin adil ve makul bir teklif sunması halinde uzlaşmaya her zaman hazırız. Ancak üyelerimizin iradesi ve kararlılığıyla haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."