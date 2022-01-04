TİSK Başkanı Akkol: İhracatın 100 milyar dolarını TİSK ekosistemi yaptı

ANKARA (DÜNYA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 2021 yılında ulaşılan 225 milyar 368 milyon dolarlık ihracatın önemli bir başarı olduğunu belirterek, “Açıklanan ihracat verilerine katkıda, kayıtlı istihdamın kalesi ve Türkiye’nin üreten gücü olan TİSK’e bağlı işletmelerimizin çok önemli payı bulunmaktadır.” dedi.

TİSK üyelerinin 2021 yılı ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Burak Akkol, en çok ihracat yapan ilk 10 şirketinin 6’sının TİSK üyesi olduğunu vurguladı.

Otomotiv, çelik, petro-kimya, çimento ve cam gibi yüksek tutarlı ihracat yapan sektörlerin bulunduğunu belirten Akkol, şunları kaydetti: “Lokomotif sektörlerin ihracat birincileri ile diğer tüm sektörlerin önemli oyuncuları yine TİSK üyeleri arasında yer alıyor. 2021 yılında da TİSK ekosistemimiz ile ülkemize yaklaşık 100 milyar dolar ihracat geliri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TİSK üyeleri, ülkemizin hem ihracat hem de sanayi dönüşümü hedeflerinde öncü olmaya devam ediyor. 2022 yılında üretimle, istihdamla, ihracatla daha da büyüyeceğimize inanıyoruz. Her zamanki gibi ‘Birlikte Mümkün’ diyerek var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğimizi ve yeni ihracat rekorlarına birlikte ulaşacağımıza yönelik inancımızın tam olduğunu bir kez daha ifade etmek isteriz.”