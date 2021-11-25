TİSK Başkanı Akkol: İşveren desteği hiç olmadığı kadar önemli

ANKARA (DÜNYA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, 1 Aralık’ta başlayacağı açıklanan 2022’de uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik Tespit Komisyonu çalışmalarının hızla tamamlanması görüşüne katıldıkları, çalışanların enflasyona karşı korunması talebine de katıldıklarını açıkladı.

TİSK Başkanı Akkol, önceki yıllarda uygulanan, asgari ücretin bir kısmının kamu kaynaklarından karşılandığı işveren desteğinin de “hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini” belirtti.

TİSK Başkanı Akkol açıklamasında, TİSK’in Türkiye ve çalışanların sürdürülebilir refahını öncelik aldığı vurgulanarak, çalışmanın hızla tamamlanması beklentisinin farkında olduklarını, tüm tarafların uzlaşmasıyla bir ücret belirlenmesinde istekli olduklarını vurguladı.

“Hayat kalitesini iyileştiren her türlü desteğin arkasındayız”

TİSK Başkanı Akkol, çalışanların enflasyona karşı korunması konusunda anlayış birliği içinde olunduğunu kaydettiği açıklamasında, “Çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı için, enflasyon karşısında korunacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini iyileştiren ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katan her türlü kararın her zaman destekçisiyiz. Bununla birlikte bu yıl, asgari ücret müzakerelerinin küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşeceğini de unutmamalıyız” ifadesine yer verdi.

İşveren desteği hiç olmadığı kadar önemli

Küresel olarak artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyet artışları, çip krizinin devam ettiğini, hizmet sektörünün henüz tam toparlanamadığını vurgulayan TİSK Başkanı Akkol, “Bu nedenle, asgari ücret için, gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmasını önemli buluyoruz. Aynı zamanda, asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da devam etmesinin, hiç olmadığı kadar önemli olduğunun ve yeni istihdam yaratılmasında kayda değer bir fayda sağlayacağının da altını da bir kez daha çizmek isterim.” dedi.