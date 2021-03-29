TİSK Başkanı Akkol: Şartlar düzelene kadar kısa çalışma desteği uzatılmalı

ANKARA (DÜNYA) - Ekonomi yönetiminin kısa çalışma ödeneği desteğinin 31 Mart’tan sonra uzatılmayacağını açıklamasına rağmen, iş dünyası istihdamın korunması için bu kararın gözden geçirilmesini istiyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol yazılı açıklama yaparak, sürenin uzatılmayacağının bildirilmesinin ardından dünya ekonomisini etkileyecek önemli gelişmeler olduğunu bildirdi.

Akkol, çip krizinin başta otomotiv olmak üzere bir çok sektörü olumsuz etkilediğini, Süveyş Kanalı’nın kapalı kaldığı dönemde üretimin aksadığını ve mutant virüslerin yeni kapanma riskini beraberinde getirdiğini kaydetti.

Pandemi döneminde çalışanlara yönelik verilen 33 milyar liralık destek için teşekkür eden Akkol, kısa çalışma ödeneği desteğinin ekonomik şartlara düzelene kadar devam etmesini, asgari ücret desteğinin ise tüm yılı kapsayacak şekilde uzatılmasını istedi.

Salgın sürecinin başından beri TİSK olarak önceliklerinin çalışanların sağlığı ve istihdamın korunması olduğunu belirten Akkol, “Üretimi durdurmak zorunda kaldığımız dönemler de dahil olmak üzere, çalışanlarımızın mali kayıp yaşamaması için her türlü katkıyı sağladık. Gururla söyleyebiliriz ki örgütlü olduğumuz işletmelerde, çalışanlarımızın sağlığını ve istihdamı koruma sınavından başarıyla çıktık.” dedi.

Bu dönemde hükümetin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getiren Akkol, “Özellikle kısa çalışma ödeneği, işletmelerimiz için can suyu oldu. Sadece kısa çalışma uygulamasıyla çalışma arkadaşlarımıza 33 milyar liraya yakın ödeme yapıldı. Bu destekler ve iş birliğinden dolayı hükümetimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.” dedi.

Salgın ve salgının getirdiği olağanüstü koşulların halen devam ettiğini vurgulayan Özgür Burak Akkol, desteğin sona erdirilmesi kararından sonra tüm dünya ekonomisini etkileyen 3 önemli konu olduğunu kaydetti.

Bunlardan ilkini dünya çapında devam eden çip krizi olarak gösteren Akkol, bunun başta otomotiv olmak üzere dayanıklı tüketim ve yan sanayileri olumsuz etkilediğini söyledi.

Süveyş Kanalı’ndaki kazanın da küresel tedarik zincirini etkileyeceğini belirten Akkol, üretim rakamlarının da düştüğünü ifade etti.

Yeni mutant virüslerin ihracat pazarlarında yeniden kapanmaları gündeme getirebileceğini söyleyen Akkol, “Gerek bu koşullar, gerekse hizmet sektörlerinin tam olarak toparlanamaması sebebi ile istihdamı koruyucu tedbirlere devam edilmesini önemli buluyoruz. Bu doğrultuda, kısa çalışma ödeneği uygulamasının ekonomik ve sosyal şartlar iyileşene kadar devam etmesinin istihdamın korunmasında kritik öneme sahip olduğu kanaatindeyiz.” dedi.

Asgari ücret teşvikinin tüm yılı kapsayacak şekilde yasalaşmasının da işletmelere can suyu olabileceğini anlatan Akkol, “Tüm dünyada yeni normal düzenine geçişle birlikte, yeni nesil çalışma yöntemlerine verilecek desteklerin istihdamımızı artırarak, yolumuza devam etmemize büyük katkı sağlayacağına gönülden inanıyoruz. TİSK olarak, Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu düşündüğümüz istihdamın korunması ve artırılması için var gücümüzle çalışmaya her zaman hazırız. İş birliğiyle atılacak adımlar ile istihdamımızı ve çalışma hayatındaki sosyal barışı daha da güçlendireceğimize olan inancımız tamdır.” diye konuştu.