TİSK çalışma hayatının Davos’una ev sahipliği yapıyor

ANKARA(DÜNYA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) çalışma hayatının Davos’u olarak nitelendirilen toplantıda; Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası İşveren Teşkilatı, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu bir araya getiriyor.

Ortak Paylaşım Platformu adı verilen toplantının üçüncüsü, çevrimiçi ortamda ‘Birlikte Mümkün Türkiye’ sloganıyla gerçekleştirilecek. İşçi, işveren ve kamuyu bir araya getirecek toplantı, 14-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplantının ana teması ‘işimizin yarını’ olarak belirlenirken bu kapsamda; işimizin yarınında gençler, işimizin yarınında kadınlar ve kayıtlı istihdama bakış gibi konular ele alınacak.

Toplantının açılış oturumunda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr. Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan konuşma yapacak.

Ayrıca, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Genel Sekreteri Roberto Suarez Santos, IOE Onursal Başkanı Erol Kiresepi, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow da toplantıya katılan isimler arasında yer alacak.

TİSK’ten yapılan açıklamada, dijitalleşen dünyada iş yapma biçimleri ve çalışma hayatının geleceğinin yeniden şekilleneceği belirtilirken, ortak gelecek için çalışma hayatının tüm taraflarının birlikte hareket etmesinin önemli olduğu aktarıldı.

MESS Teknoloji Merkezi’nde (MEXT) kısıtlı fiziki katılımla gerçekleştirilecek toplantının katılımcıları, tüm programı çevrim içi olarak da takip edilebilecekler.

Etkinliğin öncesinde başlayacak ölçümlerle karbon emisyonu üretecek faaliyet ve tüketim kalemleri tespit edilecek. Etkinlik, uluslararası kabul görmüş standartlardaki projelere karbon kredisi ile katkıda bulunarak doğaya sıfır zarar ile gerçekleştirilecek.