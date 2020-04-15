TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı'ndan Milli Dayanışmaya destek

15 Nisan 2020

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyon (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, yaşanılan zor günlerin birlik ve beraberlik ruhuyla aşılabileceğini vurgulayarak koronavirüsüle mücadeleye destek olmak amacıyla milli dayanışma kampanyasına 20 milyon TL bağış, çalışanlara 2 milyon maske ve 100 ton dezenfektan desteği gerçekleştirdi.

İş sağlığı ve güvenliği ve mikrocerrahi alanında önemli çalışmalar yürüten TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işbirliğiyle koronavirüsüyle mücadeleye destek veriyor. İşbirliği kapsamında yaşanılan zor günlerin birlik ve beraberlik ruhuyla aşılabilmesi amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 Milyon TL bağış gerçekleştirildi. İş sağlığı ve güvenliği alanında iş kazalarını önleme ve işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştirmeye yönelik yürüttüğü çalışmalarla bugüne kadar çalışanların ve ailelerinin yanında da olan TİSK Mikrocerrahi Vakfı, küresel salgınla mücadele kapsamında bağışladığı 2 milyon maske ve 100 ton dezenfektanı TİSK çatısı altındaki sendikalara üye işyerlerindeki çalışanlara ulaştırdı.

Küresel bir salgın olan Covid-19’la verilen ulusal mücadelede her türlü göreve hazır olduğunu belirten TİSK Mikrocerrahi Vakfı, bu bağışla görevleri gereği mesailerine devam ederek ülke ekonomisinin sürekliliğini sağlayan çalışanlarımızın sağlığını korumaya destek vermeyi amaçlıyor.