TİSK Ortak Yarınlar Programı ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) Ortak Yarınlar Programı kapsamında verdiği ödüller sahiplerini buldu.
ANKARA (DÜNYA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) başarılı, örnek teşkil eden kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ödüllendirdiği Ortak Yarınlar Programı kapsamında verilen ödüller sahiplerini buldu.
“Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün” anlayışıyla 2021 ödüllerinin teması “İşimizin Yarını” olarak belirlendi. Bu kapsamda 17 kurumun sosyal sorumluluk projesine 6 kategoride ödül verildi. Ödüller, uzman jüri yanında, 30 bin kişinin katıldığı oylamayla belirlendi. TİSK kullanılan oylar kadar fidan dikme kararı da aldı.
TİSK’in ödül programı yanında, TİSK Mikrocerrahi Vakfı desteği ve Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile “İş’te Güvenli Gelecek” sosyal sorumluluk projesi de hayata geçirildi.Bu proje kapsamında çocuklar geleceğin meslekleri konusunda eğitim alacaklar. Yine TİSK ve TEGV işbirliğiyle ödül programına başvurular sırasında alınan bağışlardan bir “Ortak Yarınlar Fonu”nu oluşturdu. Toplanan kaynakla 400’ü aşkın çocuğun 1 yıllık eğitim hayatına katkıda bulunulacak.
TİSK İşimiz Yarın temalı Ortak Yarınlar 2021 ödüllerinin sahipleri şöyle:
BİRLİKTE MÜMKÜN ÖDÜLÜ
Koç Holding - Koç Topluluğu'nda Geleceğin İş Dünyasını Tasarlamak
Coşkunöz Eğitim Vakfı - "Sizin Eseriniz, Bizim Geleceğimiz" Meslek Lisesi Okul Müdürleri Liderlik Programı
ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK (DİĞER KATEGORİSİ)
Eker Süt Ürünleri - Otizmli Bireyler İş Gücünde
Güzel Enerji Akaryakıt - TOTAL İstasyonları "İki Elin Enerjisi Güzel"
ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK (KADINLAR İÇİN FAYDA YARATANLAR KATEGORİSİ)
Afyonkarahisar Valiliği - Afyonkarahisar Kadın Kültür Evleri ve Kooperatifleri Projesi
Arçelik Pazarlama A.Ş. - Beko 100 Kadın Bayi Projesi
ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK KATEGORİSİ (GENÇLERİN YOLUNU AÇANLAR)
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları - Grizu 263 Uzay Takımı Desteği
Zafer Kalkınma Ajansı - Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı ve Kendin Yap Hareketi
DİJİTALLEŞME ÖDÜLÜ
Erdemir Madencilik - Dijital Merkez Projesi
OYAK Çimento - IndustrAI - OYAK Çimento 4.0
İŞ, İŞ KÜLTÜRÜ VE İŞ GÜCÜ DÖNÜŞÜMÜ ÖDÜLÜ
Karsan Otomotiv - Karsan Pozitif İletişim Portalı
Koç Holding - Koç Diyalog
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ
GEBKİM OSB - Kimya Sektöründe Acil Müdahale İçin Yenilikçi Bir Adım; Acil Müdahale Yazılımı
TOFAŞ - Geleceği Güvenle Şekillendiren İSG Eğitimleri
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE ÖDÜLÜ
Abdi İbrahim - 2030 Karbon Nötr Olma Yolunda Yenilenebilir Enerji Kullanımı
Germina Tarım Teknolojileri - Başka Bir Dünya Mümkün
ORTAK YARINLAR ÖZEL ÖDÜLÜ
Avrupa Birliği Başkanlığı - AB Fonuyla Yürütülen Avrupa Birliği Başkanlığı Projeleri