TİSK'ten işverenlere kısa çalışma ödeneği çağrısı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, tüm işverenlere kısa çalışma ödeneğini tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Akkol, yazılı açıklamasında, TİSK ekosisteminin önceliğinin, her zaman çalışma arkadaşlarının sağlık ve istihdamını korumak olduğunu ifade etti.

COVID-19 salgını sürecinde de sağlığın ve istihdamın korunması için büyük çaba içerisinde olduklarını belirten Akkol, şunları kaydetti: "Devletimiz de bu süreçte yapıcı yaklaşımıyla hem çalışanlarımızın hem de işletmelerimizin yanında olduğunu her zaman gösterdi. Ülke tarihinde ilk kez 15 ay boyunca uygulanan kısa çalışma ödeneği sırasında, biz de TİSK ekosistemindeki işverenler olarak çalışma arkadaşlarımızın ücretli ya da ücretsiz izin yerine kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını teşvik ettik. Tüm işverenlerin de çalışma arkadaşlarımızın gelirini azami düzeyde korumak için, ücretli ya da ücretsiz izin yerine öncelikli olarak kısa çalışma ödeneğini tercih etmelerini son derece önemli buluyoruz."

Akkol, devletin aldığı tedbirler sonucunda salgının en az hasarla atlatılacağına inançlarının tam olduğunun altını çizerek, "Bu süre içerisinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edilmesinin, istihdamın korunmasına çok önemli katkı sağlayacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.