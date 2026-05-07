Titanyum bisiklet üreten şirket iflasın eşiğinde

Spor ekipmanları sektöründe dikkat çeken bir iflas haberi daha geldi. ABD’nin Tennessee eyaletinde faaliyet gösteren ve özellikle titanyum bisikletleriyle tanınan Lynskey, iflas koruması için mahkemeye başvurdu.

21 yıllık şirketin yeniden yapılanma sürecine gireceği belirtilirken, operasyonların tamamen durdurulmayacağı ifade edildi.

Titanyum bisikletleriyle tanınıyordu

Chattanooga merkezli şirket, yüksek performanslı titanyum yol ve dağ bisikletleriyle bisiklet dünyasında önemli bir marka haline gelmişti. Şirketin kurucusu David Lynskey’nin aynı zamanda 1984 yılında kurulan Litespeed Cycles’ın da kurucusu olduğu belirtildi.

En büyük alacaklı ortaya çıktı

Mahkeme belgelerine göre şirketin en büyük teminatsız alacaklısı yaklaşık 161 bin dolarlık alacakla Full Speed Ahead Inc. oldu.

Pandemi döneminde büyük büyüme yaşayan bisiklet sektöründe son dönemde talep yavaşlaması dikkat çekiyor. Artan üretim maliyetleri, stok fazlası ve ekonomik belirsizlikler birçok şirket üzerinde baskı oluşturuyor.