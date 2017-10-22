TKDK destekleri ile binin üzerinde kadın yatırımcı oldu

22 Ekim 2017

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, kurum olarak verdikleri desteklerle binin üzerinde kadının işletme kurmasına yardımcı olduklarını söyledi.

Kalkınmanın üretimin artırılarak sağlanabileceğine işaret eden Antalyalı, "Desteklerimizle işletme sahibi olan binin üzerinde kadın yatırımcımız var. Kadınlarımıza bu projeler için 472 milyon 538 bin 159 liralık destekte bulunduk. Desteklediğimiz tüm projelerde de yaklaşık 15 bin kadın istihdam ediliyor." diye konuştu.

Kadın girişimcilerin en çok yöresel ürünler, meyve sebze işleme ve seralarla ilgili proje yaptıklarını kaydeden Antalyalı, "Projelerimizde kadınlara ilave puan veriyoruz. Pozitif ayrımcılık yapmaya özen gösteriyoruz. Projesi olanlar başvuruyor, biz uygun bulduklarımızı değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Kadınları kırsal alanda tutabilirsek, aileleri de tutabiliriz" diyen Antalyalı, şöyle konuştu:

"Kırsal alandan göçte kadınlar çok önemli. Eğer kadınları kırsal alanda tutabilirsek, aileleri de tutabiliriz. Kadınların da ekonomiye katkıda bulunmalarını istiyoruz. Kadınlar bizim bütün proje desteklerimize başvurabilir. Tarımın her alanında, kırsal kalkınma faaliyetlerinin her alanında kadın yatırımcılarımız çalışıyor."

Kaynak: AA