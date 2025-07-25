TKYB 2025’in ilk yarısında 4 milyar TL net kâr elde etti

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), 2025 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre banka, net kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artırarak 4 milyar liraya yükseltti.

Bankanın toplam aktif büyüklüğü yüzde 28,6 artışla 185 milyar liraya, kredi hacmi ise yüzde 19 artışla 109,3 milyar liraya ulaştı. Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 0,60 seviyesinde gerçekleşirken, ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 36 olarak kaydedildi.

Deprem bölgesi için 500 milyon dolarlık destek

TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, yaptığı açıklamada 2025’in ilk yarısında Dünya Bankası ile Hazine garantili 500 milyon dolarlık yeni bir kredi anlaşması imzaladıklarını belirtti. Bu kaynak, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 il ve komşu 7 ildeki işletmelerin finansman ihtiyaçları, istihdamın korunması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması için kullanılacak.

Yatırım bankacılığı faaliyetleri derinleşiyor

Öztop, TKYB'nin yatırım bankacılığı alanında aktif rol oynadığını vurgulayarak, Özelleştirme İdaresi’ne ait EÜAŞ projeleri başta olmak üzere toplam 15 özel sektör projesinde münhasır finansal danışmanlık yürüttüklerini aktardı. Bu kapsamda Kalamış Yat Limanı'nın devri başarıyla tamamlandı.

Sermaye piyasaları tarafında da öne çıkan bankanın, Kalyon Güneş Teknolojileri'nin 3,26 milyar TL’lik halka arzında lider aracı kurum olarak yer aldığı; ayrıca Tarfin Tarım AŞ adına 400 milyon TL’lik iki ayrı sukuk ihracı gerçekleştirdiği belirtildi.

Girişimcilik ekosistemine 59 milyon dolar

2025’in ilk 6 ayında Türkiye Kalkınma Fonu aracılığıyla girişimcilik alanına toplamda 59 milyon dolar kaynak aktarıldı. Bu destek, 37 doğrudan yatırım, 7 fon yatırımı ve 355 TÜBİTAK BiGG girişimini kapsadı. Öztop, yılın ikinci yarısında da hem doğrudan hem dolaylı yatırımlarla inovasyon ekosisteminde daha da etkin bir rol üstleneceklerini söyledi.

Kredi portföyünün yüzde 96’sı sürdürülebilir projelere

TKYB’nin sürdürülebilirlik performansı da dikkat çekici. Toplam kredi portföyünün %96’sı sürdürülebilirlik temalı kredilerden oluşurken, temin edilen dış kaynakların %61’i yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönlendirildi.

Bugüne kadar Türkiye’deki yenilenebilir enerji yatırımlarının yaklaşık %7’sine finansman sağlayan banka, 4,2 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına katkı sundu. Öztop, “İklim dostu yatırımları teşvik etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.