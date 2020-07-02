TKYB'ye Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan $300 milyon kredi
TKYB, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan hazine garantisi ile 300 milyon dolar kredi sağladı.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, COVID-19 salgınının etkilerinin azaltılması adına Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan hazine garantisi ile 300 milyon dolar kredi sağladığını duyurdu.
Bankadan KAP'a yapılan açıklamada "Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu, bankamıza COVID etkilerinin azaltılması amacıyla kullanılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 300 milyon dolar tutarında kredi sağlanmasını onaylamıştır" denildi.