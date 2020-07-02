ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Ekonomi
  • TKYB'ye Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan $300 milyon kredi

TKYB'ye Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan $300 milyon kredi

TKYB, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan hazine garantisi ile 300 milyon dolar kredi sağladı.

TKYB'ye Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan $300 milyon kredi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, COVID-19 salgınının etkilerinin azaltılması adına Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan hazine garantisi ile 300 milyon dolar kredi sağladığını duyurdu.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada "Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu, bankamıza COVID etkilerinin azaltılması amacıyla kullanılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 300 milyon dolar tutarında kredi sağlanmasını onaylamıştır" denildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap