TKYD’nin yeni başkanı Feyyaz Ünal oldu

29 Mart 2019

Kurumsal yönetim anlayışının tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) IX. Olağan Genel Kurulu, Yapı Kredi Plaza’da gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısında, TKYD’nin yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken, Genel Kurul sonrası ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Yönetim Kurulu, TKYD Başkanlığı’na Feyyaz Ünal’ı getirdi. Derneğin başkan yardımcıları ise Tamer Saka, Onur Çevikel ve Duygu Yılmaz oldu.

2003 yılında kurulan ve bugün artık 55’i kurumsal, 600’den fazla bireysel temsilci ile özel sektör, medya, düzenleyici kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında önemli bir iletişim ağı görevi üstlenen TKYD’nin Genel Kurulu öncesi, 3 yıl üst üste TKYD Yönetim Kurulu Üyeliği yapan isimler için bir ödül töreni düzenlendi.

“Kurumsal yönetimde iyi uygulamaların artırılması için çalışmayı sürdüreceğiz”

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Feyyaz Ünal, yaptığı konuşmada, Yönetim Kurulu’na teşekkür ederek, Türkiye’de, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla faaliyet gösteren TKYD’nin başkanlığına getirilmekten dolayı gurur duyduğunu söyledi. Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “İnsan en iyi yaparak öğreniyor. Yapabilmek için de hakkında fikir sahibi olmak lazım ki bunu ancak doğru insanlarla doğru ortamlarda bir arada olarak gerçekleştirebiliriz. TKYD’nin en büyük faydası bence budur; kurumsal yönetimi özümsemiş kişilerle birlikte vakit geçirme imkanı. Yönetim kurulu olarak başarılı bir dernek devralıyoruz. Sayın Ali Pandır’a ve geçmiş dönem yönetim kuruluna bu imkanı yarattıkları için teşekkür ederiz. TKYD olarak bundan önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemizde kurumsal yönetimde iyi uygulamaların artırılması için çalışmayı sürdürecek, kurumlara bu yolda rehberlik etmeye devam edeceğiz.”

Feyyaz Ünal Kimdir?

TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Feyyaz Ünal, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma hayatına ARGE Danışmanlık’ta Yönetim Danışmanı olarak başlayan Ünal, 2006 yılından bu yana, aralarında çimento endüstrisinin güçlü şirketlerinden Batıçim ve Batısöke ile enerji üretimi ve perakende satışı alanında faaliyet gösteren Batıenerji, hazır beton tesisleri bulunan Batıbeton, liman işletmeciliği ve lojistik alanında faaliyet gösteren Batıliman ve uçucu külün endüstriyel alanlarda hammadde olarak kullanımını sağlayan Ash Plus’ın bulunduğu Batı Anadolu Grubu’nda İcra Kurulu Üyesi olarak çalışıyor. Feyyaz Ünal aynı zamanda, TİM Sektörler Konseyi Üyeliği, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu ile Elektrik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.