'TL 2025'te değerlenmeye devam edecek!' TSKB Genel Müdürü Bilgiç: Faiz indirimleri kur şokuna yol açmaz

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, bankanın 75. yılı kapsamında düzenlenen basın toplantısında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bilgiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimleri sonrası oluşabilecek kur şoku endişelerine yanıt verdi. CNBC-e’ye konuşan Bilgiç, “2025’te Türk Lirası’nda değerlenme azalarak sürecek. Kurda bir miktar değerlenme olsa da ciddi bir döviz şoku yaratacak bir sebep görmüyoruz” dedi.

Enflasyon beklentisi yüzde 25-30 bandında

Bilgiç, enflasyonun düşüş ivmesinin yavaşlayarak da olsa devam edeceğini belirtti. “Bizim enflasyon beklentimiz, Merkez Bankası’ndan çok uzak değil; yüzde 25-30 bandında öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Dezenflasyonist politikaların sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Bilgiç, bu süreçte maliye politikalarının 2025’te 2024’e kıyasla enflasyonla mücadeleye daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.

Para politikası ve büyüme beklentisi

TSKB Genel Müdürü, faiz indirimlerine rağmen para politikasında gevşeme olmayacağını dile getirerek, “Yılın ikinci yarısında kredilerde sadeleşme adımları görebiliriz” dedi. Bilgiç ayrıca, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,3 oranında büyüyeceğini öngördüklerini belirtti.

Bankacılık sektörü ve TSKB’nin 2025 planları

Bilgiç, 2025’te bankacılık sektöründe kârlılığın daha olumlu seyredeceğini ifade ederek, “Bu yıl ekonomiye 2 milyar dolarlık bir destek sağlayacağız” dedi.