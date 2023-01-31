TL mevduata ilgi artacak: %35-40 Civarında kredi büyümesi bekleniyor
Sağlam aktif büyüklüğü ve rekor kârlılığıyla dikkat çeken bankacılık sektörü başarılı bir yılı geride bıraktı. Sektörden 2023 yılında da yüzde 35-40 civarında kredi büyümesi bekleniyor.
Birol BOZKURT
2022 yılını yüzde 366 artış ile rekor kârla kapatan bankaları 2023 yılında neler bekliyor? Geçen yıl TL krediler yüzde 80 artarken, TL mevduatlarda da artış yüzde 154’ü buldu. Deniz Yatırım’ın 2023 Strateji Raporu’na göre bankacılık sektöründen 4,9 kat kâr artışı bekleniyor.
Bankacılık sektöründe yabancı para mevduat oranında yüzde 16’lık bir geri çekilme görüldü. 2021 sonunda yüzde 64,5 seviyesinde olan yabancı para mevduatların toplam mevduatlar içerisindeki payı, 2022 yılında yüzde 46,1’e kadar geriledi.
TL mevduat faizleri yükselişte
Deniz Yatırım raporunda mevduat büyümesinin kredi artışından biraz daha yüksek olabileceğine dikkat çekiliyor. Özellikle 2022’nin son haftalarından itibaren TL mevduat faizlerindeki yukarı yönlü hareket yatırım tercihlerinin TL mevduat lehine yoğunlaşabileceği görüşü hakim. Net faiz marjının 2023’te baskı altında kalmasını bekleyen kuruluş, net faiz marjında 180 puanlık bir düşüş bekliyor.
Sektörün borç ödeme kapasitesi yükseldi
Aktif kalitesi açısından sektörün önemli bir sorun yaşaması beklenmiyor. Yabancı para kredi riskinin 2018 yılı Mayıs ayından bu yana reel sektör üzerinde gerilemiş olması önemli bir kazanım olarak görünüyor. Ticari ve bireysel segmentte ciro ve gelir artış hızları kredi faiz oranlarının üzerinde gerçekleşiyor. Bu da sektörün borç ödeme kapasitesinin yükseldiğine işaret ediyor. Sektörde takibe düşen kredi oranlarında olası artışın tolere edilebileceğinin altı çizilen Deniz Yatırım raporunda, “Bankaların yüksek karşılık oranları ile oldukça korunaklı olduklarını düşünüyor ve 2023’te 2022’ye göre ortalamada daha düşük bir kredi risk maliyeti olabileceği fikrindeyiz. Özellikle 2018-2020 dönemindeki kredi risk maliyetinin çok daha altında bir kredi risk maliyeti oluşabileceği görüşündeyiz” denildi.
Raporda kredi büyümesindeki yavaşlama ve enflasyonun da gerileme eğiliminde olması nedeniyle komisyon gelirlerinde 2023 yılındaki ortalama yıllık artışın %35- %40 bandında olabileceği görüşü paylaşılıyor. Operasyonel giderlerin yıllık enflasyonun üzerinde, %50 civarında artabileceği tahmin ediliyor.
Bankacılık sektörü için risk faktörleri
Avrupa bölgesindeki ekonomik yavaşlama beklenenden daha sert gerçekleşirse, kredi büyümesi ve aktif kalitesi üzerinde bir risk oluşturabilir. İhracat koşullarının zorlaşması kredi talebini zayıflatırken cirolardaki olası zayıflama da kredi kalitesinin bozulmasına neden olabilir. Faizlerde görülebilecek olası ani bir artış marj üzerinde baskı yapabilir.
“Değerlemeler cazip, temettü pozitif katalist olabilir”
Deniz Yatırım: Bankacılık sektöründe cazip değerlemeler 2022 yılındaki yüksek oranlı hisse performansına ve 2023 yılında beklediğimiz sınırlı kâr daralmasına rağmen devam ediyor. 0.5x Fiyat/Defter Değeri ve 2.2x Fiyat/ Kazanç oranları halen belirgin bir yükselme potansiyeline işaret ediyor. Bankaların kâr tahminlerine yukarı yönlü bir risk olduğunu düşünüyoruz. Özel sektör bankalarının 2022 yılı karından %10 kadar temettü dağıtmasını modelledik. Bu da ortalama %7 civarında, hisseler için sınırlı da olsa katalist olabilecek bir temettü verimine işaret ediyor.