TL mevduata stopaj desteği kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Vatandaşı TL varlıklara yatırımı özendirmek için atılan adımlardan stopaj desteği uygulaması haziran ve temmuz aylarını da kapsayacak şekilde uzatıldı.

Karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

İndirimli stopaj oranlarına ilişkin ilk düzenleme 2020 Ekim’de devreye alınmış 23 Aralık 2020’de yapılan düzenleme ile 31 Mart’a kadar uzatılmıştı.

Ardından 1 Nisan’daki Cumhurbaşkanlığı Kararı ile stopaj desteği 31 Mayıs’a kadar uygulanmaya devam edeceği duyurulmuştu.

Düzenlemeye göre 31 Mayıs 2021’e kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplarda ve 31 Mayıs 2021’e kadar açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına mevduat faizlerinden vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadelilerde yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj alınıyordu.

TL fonlara da stopaj desteği

Öte yandan stopaj desteği bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolardan sağlanan gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için de uygulanıyor. 31 Mayıs’ta bunlar uygulanan destek de sona erecek.

Uygulamada vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 5, vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 3, vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 0, 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 5, 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 3, 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 0 stopaj desteği bulunuyor.