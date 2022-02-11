TL negatif faizde arayı açıyor

Hilal SARI

COVID-19 pandemisiyle durma noktasına gelen ekonomileri benzeri görülmemiş bir destekle ayağa kaldıran merkez bankaları enflasyon canavarı yeniden hortlayınca kesenin ağzını büzmeye başladı. Kasım 2021’den bu yana gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerde toplam 14 merkez bankası faiz artırırken, reel faizi negatif olduğu halde faiz indirimine giden tek gelişmekte olan ülke Türkiye oldu. Bu süreçte faiz indirimi yapan diğer ülke ise reel faizi %2,2 ile hala pozitif olan ve pandemi başından bu yana kredi faizlerinde büyük bir indirim yapmamış olan Çin. Çin dışında reel faizi pozitif olan sadece üç gelişmekte olan ekonomi var: Endonezya, Brezilya ve Rusya.

ABD’de enflasyon yine yukarı yönlü sürpriz yaptı

ABD’de dün açıklanan kritik yıllık TÜFE verisi yine yukarı yönlü bir sürpriz yaptı ve yüzde 7,3’e yükselmesi beklenirken, yüzde 7,5’e ulaştı. Aylık TÜFE’de artışın yüzde 0,5 gelmesi beklenirken, yüzde 0,6 artış kaydedildi. Enerji ve gıda fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek TÜFE’de bile artış beklentilerin üzerinde yüzde 0,6 oldu ve yıllık çekirdek TÜFE yüzde 6’ya ulaştı. Fed’in politikalarını doğrudan etkileyen enflasyonda her yukarı yönlü sürpriz piyasalara Fed başta olmak üzere merkez bankalarının daha da hızlı sıkılaşabileği mesajı veriyor. Bu da diğer gelişmiş ve gelişmekte olan merkez bankalarının üzerindeki sıkılaşma baskılarını artırıyor. Merkez bankaları COVID-19 krizinden tam olarak toparlanamamış ekonomilere desteği geri çekmek ve enflasyonla mücadele etmek arasında zor bir ikilemde. Son olarak Hindistan Merkez Bankası dünkü para politikası toplantısında ekonominin hala desteğe ihtiyacı olduğu gerekçesiyle faize dokunmadı. Ancak dünya genelinde hızla artan enerji ve gıda fiyatları enflasyonda yukarı yönlü sürprizler getirmeye devam ediyor ve merkez bankaları enflasyon hedefl erinden giderek uzaklaşıyor.

Veri sonrası parite tekrar 1,14’ün altında

Enflasyondaki yukarı yönlü sürprizlerle birlikte piyasalar şimdiden Fed’in 2022’de 5 faiz artırımı yapacağını fiyatlarken, Bank of America gibi bu yıl 7 faiz artırımı öngören bankalar da var. Avrupa Merkez Bankası da enerji enflasyonunun giderek inatçı hale gelmesiyle sıkılaşma sinyalleri vermeye başladı. ECB’nin geçen hafta verdiği sürpriz sıkılaşma sinyali dolarda zayıf bir seyre neden oldu. Dolar endeksi dün kritik enflasyon verisi öncesinde hafif düşüşle %95,53 düzeyine gerilerken, veri sonrası hızla 96’ya doğru hareketlendi ve TSİ 18:00 itibariyle 96’nın da üzerine çıktı. Veri öncesinde ECB’nin 2022 içinde faizleri artırabileceği beklentileriyle 1,14’ün üzerinde tutunan euro/dolar paritesi ise dolardaki güçlenmeyle tekrar 1,14’ün altına indi. Paritede yönü ECB’nin ne hızda sıkılaşacağı belirleyecek.

Fed/Mester: Bilanço küçültme süreci hızlanmalı

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester’den gelen bilanço küçültme çağrısı da Fed’in nicel sıkılaşma planlarının da hızlanabileceğine işaret ediyor. Mester önceki gün yaptığı açıklamada bankanın ilk faiz artırımına 50 baz puan değil 25 baz puan’la başlayacağına işaret etti ve “Fed destekleri çekmek konusunda hızlanması gerekeceğini, yaklaşık 9 trilyon dolar olan bilançosunu geçmiştekinden daha daha hızlı küçültmesi gerektiğini” söyledi. Mester Fed’in bilançosunun yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan 2 trilyon değerindeki ipoteğe dayalı menkul değerlerinin (MBS) bir kısmını elden çıkartması gerektiği görüşünde.

El-Erian uyardı: Fed ve ECB hala eğrinin gerisinde!

Cambridge Üniversitesi Queen’s College Başkanı ve Allianz Başdanışmanı Mohamed El-Erian, hem Fed hem de ECB’nin hala eğrinin gerisinde olduğunu vurguladığı yazısında piyasalarca “şahinleşme” olarak görülen adımları “kısmen şahin” diyerek eleştiriyor ve devam eden ultra gevşek politikaların hem bankaların söylemleriyle hem de enflasyon beklentileriyle uyuşmadığı eleştirisini yapıyor. İngiltere Merkez Bankası’nın üyelerinin 4’ünün 50 baz puan faiz artırımı için oy kullanmasını ise El-Erian “Bir sonraki toplantıda da faiz artırımı olacağının işareti” olarak görüyor.

“10 yıllıkta getiri bu yıl %2,5’i görür”

Dünya genelinde borç maliyetleri için gösterge niteliği taşıyan 10 yıllık ABD tahvilinde getiri kritik enflasyon verisi öncesinde yüzde 1,95’e yakın seyrediyordu. Veri sonrasında ise %2’ye doğru hızlandı. TSİ TSİ 18:00 itibariyle gün içinde %2’yi de aştı. Fed’in sıkılaşma takviminin hızlanmasıyla faizin bu yıl yüzde 2,5’e yükselebileceği öngörülüyor. Invecso Varlık Yönetimi Küresel Araştırma Direktörü Paul Jackson, CNBC’ye yaptığı açıklamada 10 yıllık tahvilde getirinin bu yıl içinde yüzde 2,5’i aşabileceğini öngördüğünü söyledi. S&P 500 endeksinin artan tahvil getirilerinden ilk darbeyi alacak varlık sınıfl arından olduğunu belirten Jackson “Endeks 2022’yi yıla başladığı seviyenin altında kapatabilir” değerlendirmesini yapıyor.