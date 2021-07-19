TL varlıklar bayram tatiline kayıpla girdi

Dolar/TL 8,60 seviyelerini test etti

Geçtiğimiz hafta bayram öncesinde nakite dönüş eğiliminin de etkisiyle 8,50’nin altına inen dolar/TL, 19 Temmuz haftasına yükselişle başladı. Dolar/TL, yüzde 1 yükselişle 8,60 seviyesinin üzerini test etti. Yeni hafta başlangıcında küresel risk iştahındaki zayıflamanın etkileri görülüyor. Para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan salgın vakaları küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı. Doların küresel çapta değerlenmesi içerde TL'nin de güç kaybetmesinde etkili. Analistler teknik açıdan 8,55 - 8,60 - 8,66'yı direnç seviyeleri, geri çekilmelerde ise 8,45 - 8,40'ı ise destek seviyeleri olarak izliyor.

Borsada yüzde 1 değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı tatili öncesinde öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0,86 değer kaybederek günü 1.351,59 puandan tamamladı. Borsa İstanbul, Kurban Bayramı ve hafta sonu tatillerinin ardından 26 Temmuz Pazartesi tekrar işleme açılacak. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu belirtiliyor.

Gösterge faiz gevşedi

ABD 10 yıllık tahvil faizinde yüzde 3’e yakın düşüş gözlendi. 10 yıllık getiri yüzde 1,248'le şubattan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Yurtiçinde ise 10 yıllık gösterge faiz sınırlı düşüşle yüzde 17,10 bileşik seviyesinde yer aldı. İki yıllık gösterge tahvil yüzde 18,73 seviyesinde kaldı. Faizlerin seyrinde özellikle para politikalarına ilişkin mesajlar izleniyor.

CDS 384 seviyesinde

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri saat 13:30 itibariyle cuma günkü kapanışa göre 4 baz puan artarak 384 baz puana yükseldi.

Gram altın 497 lirada

Uluslararası piyasada altının onsu 1.800 doların üzerinde dengelenmiş durumda. Altının onu gün içerisinde yüzde 0,5 kayıpla 1.802 dolara geriledi. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 497 lira seviyesinde işlem gördü. Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşün dolar kurunda görülen yüzde 0,3'lük artışla telafi edildiğini ve altının gram fiyatının yatay seyrettiğini bildirdi.

Petrol fiyatları OPEC+ sonrası düşüşte

OPEC+ grubu, ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasını kararlaştırdı. Karar sonrası petrol fiyatlarında düşüş etkili. Brent petrolün varili, 3’e yakın düşüşle 71,45 dolara kadar geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 70 doların atlını test etti. Brent petrolde teknik olarak 73,27 ile 73,71 dolar aralığının direnç, 72,37 ile 71,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

PİYASALARIN ODAĞINDAKİ İKİ BAŞLIK

Delta varyantına ilişkin gelişmeler



Delta varyantının Avrupa ve Asya başta olmak üzere vakalarda tekrar artışa sebep olması birçok ülkede yeni tedbirleri gündeme getirirken, tam ekonomik toparlanma için umutları yeniden azalttı. Artan vakalar nedeniyle birçok ülkede yeni tedbirler gündeme gelmiş durumda. Vaka sayısı yeniden 7 binin üzerine çıkan Türkiye'de de bayram tatili sonrası tablo merak ediliyor. Yazarımız Serhat Gürleyen piyasaların bu önemli gündem maddesini "Delta varyantı reflasyon senaryosunu bozar mı?" başlığı ile kaleme aldı.



Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin mesajları

Tahvil alımlarının azaltılmaya başlanacağı ve küresel ölçekte genişlemeci politikaların sonuna gelindiği yönündeki beklentiler devam ediyor. Bu çerçevede piyasaya yansıyan mesajlar yakından izleniyor. Geçen hafta Kanada ve Yeni Zelanda merkez bankaları tahvil alımlarını azaltarak "tapering" sürecinin ilk işaretlerini verdi. Bu hafta perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. ECB'nin faizlerde değişiklik yapmayacak. Ancak ECB Başkanı Christine Lagarde'ın "sözlü yönlendirmeleri" önemli olacak.