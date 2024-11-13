TL'de gidişat ne yönde, faiz indirimi olacak mı? Barclays'den dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi

Barclays, Türk Lirası'nın önümüzdeki çeyrekte değer kaybının vadeli işlemlerin ima ettiğinden daha yavaş bir hızda süreceğini öngördü. Bu durumun TL’yi özellikle Euro karşısında cazip bir carry destinasyonu olarak tutmaya devam ettiğini belirtti.

Barclays ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu düşürme amacıyla reel efektif döviz kuru değerlenme politikasını sürdüreceğini ve bu değerlenmenin Türk cari hesabına etkisini sınırlı tutmak için ılımlı bir hızda gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Barclays’in raporunda, Türk Lirası’nın reel efektif döviz kuru açısından aşırı değerli seviyelere ulaştığı ifade edildi. Rapora göre, uzun vadede enflasyonun daha düşük bir seviyede istikrar kazanması veya cari işlemler açığının kötüleşmesi halinde bu aşırı değerlenmenin kademeli olarak azalması bekleniyor.

Faiz politikasına dair beklentilerinde ise Barclays, TCMB'nin Aralık 2024'te 2,5 puanlık bir indirim yaparak yüzde 27,5'lik nihai orana ulaşana kadar para politikasını eşit hızda gevşetmeye devam etmesini öngörüyor.

Ancak, son dönemdeki enflasyon verilerinde yaşanan yukarı yönlü sürprizlerin TCMB'yi temkinli davranmaya ve politika faizlerini bir süre daha sabit tutmaya yönlendirebileceğini değerlendiriyor.

Özellikle yıl sonu asgari ücret görüşmelerinin, orta vadeli enflasyon üzerinde risk oluşturabileceğine ve bu durumun faizler üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Raporda ayrıca Türkiye için tavsiyelerini "ağırlığını azalt"tan "piyasa ağırlığı" seviyesine çıkardıklarını belirten Barclays, finans sektörü hisselerine öncelik verdiklerini ifade etti.

Değerlemelerin halen cazip görünmediğini belirten Barclays, stok ve akış değişkenlerindeki iyileşmelerin kırılganlıkları azalttığını ve yerel sahipliğin yüksek payının Türk kredilerini daha geniş makro dalgalanmalardan koruduğunu vurguladı.