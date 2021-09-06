TL'nin reel değeri dipten uzaklaşıyor
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ağustosta 62,89 seviyesine yükseldi.
TL'nin reel değerinde toparlanma ikinci ayda devam etti. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, ağustosta yüzde 2,7 artışla 62,89 seviyesine yükseldi.
TCMB verilerine göre; reel efektif döviz kuru haziranda 59,69 ile tarihi dip seviyesini görmüş, temmuzda 61,23'e yükselmişti. Haziran 2021'de görülen 59,69 seviyesi kayıtların başladığı 1994 yılından bu yana en düşük değerdi.
Toparlanmada, ağustos ayında sepet kurda görülen yüzde 1,9'luk düşüşün yanı sıra, enflasyonun aylık bazda yüzde 1,12 artması da etkili oldu.
Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.
Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.
Endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.
|DÖNEM
|TÜFE Bazlı REK
|Aylık Değişim
|Ağu.20
|63,89
|-6,59
|Eyl.20
|62,31
|-2,47
|Eki.20
|60,55
|-2,82
|Kas.20
|60,48
|-0,12
|Ara.20
|62,17
|2,79
|Oca.21
|65,93
|6,05
|Şub.21
|69,53
|5,46
|Mar.21
|65,66
|-5,57
|Nis.21
|62,27
|-5,16
|May.21
|60,46
|-2,91
|Haz.21
|59,65
|-1,34
|Tem.21
|61,23
|2,65
|Ağu.21
|62,89
|2,71