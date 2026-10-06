TL’nin reel değerinde yükseliş

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Türk lirasının reel değerindeki gelişmeleri gösteren Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi’nin Eylül ayı sonuçları belli oldu.

TCMB Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre hem TÜFE hem de Yi-ÜFE bazlı endekslerde bir önceki aya kıyasla yükseliş kaydedildi.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 105,45 oldu

TCMB verilerine göre TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi, Eylül 2026'da bir önceki aya göre 0,45 puan arttı ve 105,45 seviyesine çıktı.

Yi-ÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi de aynı dönemde 0,51 puanlık artışla 101,62 olarak gerçekleşti. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Dolar ve Euro, TL karşısında değer kazandı

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenlere göre Eylül ayında Türk lirası karşısında ABD doları ortalama yüzde 1,63, Euro ise ortalama yüzde 1,08 değer kazandı.

Aynı dönemde TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,84, Yi-ÜFE ise yüzde 2,07 arttı.

Türkiye TÜFE’sindeki değişim endeksi yukarı çekti

TCMB'nin değerlendirmesine göre Türkiye TÜFE’sindeki değişim, TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi'nin yükselmesine katkı sağladı.

Buna karşılık Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Reel efektif döviz kuru nedir?

TCMB raporunda Reel Efektif Döviz Kuru (REK), Türkiye TÜFE’sinin, Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetinin çarpımına oranı üzerinden gösteriliyor. Bu hesaplamada Türkiye'deki fiyat gelişmeleri ile dış fiyatlar ve nominal kur sepetindeki değişimler birlikte endeks üzerinde etkili oluyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.