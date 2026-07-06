TL'nin TÜFE bazlı reel değeri haziranda geriledi

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TCMB'nin açıkladığı haziran ayı Reel Efektif Döviz Kuru verilerine göre, TÜFE bazlı REK endeksi bir önceki aya kıyasla 0,80 puan azalarak 104,90 seviyesinde gerçekleşti. Buna karşılık Yi-ÜFE bazlı REK endeksi 0,70 puan yükselerek 100,98 oldu.

TÜFE bazlı endeksin bileşenleri incelendiğinde, haziran ayında Türk lirası karşısında ABD doları ortalama yüzde 1,81, euro ise yüzde 0,42 değer kazandı. Aynı dönemde Türkiye'de TÜFE aylık yüzde 0,99, Yi-ÜFE ise yüzde 1,80 arttı.

TCMB değerlendirmesine göre, Türkiye'deki TÜFE artışı reel efektif döviz kuru endeksini yukarı yönlü desteklerken, dünya TÜFE sepeti ile nominal kur sepetindeki değişimler endeks üzerinde azaltıcı yönde etkili oldu.