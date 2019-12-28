TMB Başkanı Yenigün: Bölgesel sorunlar nedeniyle 3 milyar dolarlık işi alamadık

28 Aralık 2019

Mehmet KAYA

Türkiye Müteahhitler Birliği, dünyanın en büyük inşaat firmalarının sıralandığı ENR dergisine giren firmalara ödül verdi. Ödül töreninde konuşan TMB Başkanı Mithat Yenigün, Türk müteahhitlerin ana pazarı olan petrol ihraç eden ülkelerde hem petrol fiyatlarının düşmesi hem de bölgesel istikrarsızlık nedeniyle üstlenebildikleri işlerin düştüğünü söyledi. Yenigün, ikili ilişkilerdeki sıkıntılar nedeniyle de bu yıl 3 milyar dolarlık ihalede birinci sırada olmasına rağmen Türk firmalarına işin verilmediğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da konuşmasında Türkiye’nin bölgesel olarak barış yönünde attığı adımların mutlaka sonuca erişeceğini belirtti. Oktay, kamunun büyük yatırımlarının devam edeceğini vurgularken, Kanal İstanbul’un da inşa edileceğini, bu konuda muhalefetin tutumunun yanlış olduğunu söyledi.

Fuat Oktay konuşmasında inşaat sektörünün doğrudan ve dolaylı etkileriyle ekonominin lokomotiflerinden olduğunu belirterek, “İnşaat sürecinin tamamını üstlenerek hayatlar inşa eden siz kıymetli müteahhitlerimiz, inşaat sektörünün en önemli parçasısınız. Üstlendiğiniz projeleri dünyanın her yerinde en hızlı ve en kaliteli şekilde tamamlayarak bugün dünyada bir marka haline gelmiş durumdasınız” diye konuştu. Oktay, Türk firmaların küresel daralmaya rağmen başarılarını sürdürdüğünü, Türkiye’deki büyük yatırımlar ve kamu-özel ortaklığı projeleriyle büyük deneyim kazandıklarını kaydetti.

Kanal İstanbul Projesi stratejik ve çevreci

Oktay, Kanal İstanbul projesini hayata geçirmekte kararlı olduklarının altını çizerek, “İstanbul Boğazı trafiğini azaltacak ve güvenliğini artıracak stratejik ve çevreci bir proje olan Kanal İstanbul’a ilişkin son zamanlarda ‘yaptırmayız’ diyenler ve müteahhitleri tehdit etme cüretini gösterenler oldu. İnşaat sektörünün babayiğitleri olan siz tecrübeli ve dirayetli müteahhitlerimizin de boş tehditlere aldırış etmeyeceğinden zerre şüphemiz bulunmamaktadır.” diye konuştu.

Ruhsar Pekcan: Rakip olmayın

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da müteahhitlerin en önemli sorunlarından olan Eximbank desteklerinin çeşitlendirildiğini ve artırıldığını belirterek desteklerinin süreceğini vurguladı. Daha güçlü ülke Eximbankları ile üçüncü ülkelerde işbirliği örneklerinin de görüldüğünü belirten Pekcan, uluslararası müteahhitlerin yıllardır tartıştığı “aynı ihalede fiyat kırma” sorununun da sektör içinde çözülmesini isteyerek, “Ne olur uluslararası arenada birbiriniz ile rekabeti bırakın. Sizlerden uluslararası arenada rakip değil, ekip olmanızı bekliyoruz” dedi.

“Uluslararası pazar payını yüzde 7’ye çıkarmak istiyoruz”

TMB Başkanı Mithat Yenigün de küresel pazardan alınan payın halen yüzde 4,6 olduğunu, bunu yüzde 7’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Klasik pazarlardaki kayıplardan dolayı 2019’u önceki yılların altında bir üstlenim ile kapatacaklarını belirten Yenigün, Türkiye’nin sorun yaşadığı bazı ülkelerde birinci sırada olunan ihalelerin verilmediğini ve 3 milyar dolar işin bu şekilde kaybedildiğini vurguladı. Yenigün “Sektörümüz 2018 yılından bu yana yurt içinde bir daralma sürecine girmiştir. Sektördeki küçülme son 5 çeyrektir devam etmektedir. İnşaat ve yatırım faaliyetleri için de bir nevi orta vadeli programa ihtiyaç duymaktayız. Yatırım ve ödenek programının yapılarak öngörülebilirliğin sağlanması, ödeneklerin netleştirilmesi ve belli bir tamamlanma yüzdesine sahip projelerin bir an önce ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz” dedi.