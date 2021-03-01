TMB Başkanı Yenigün: İnşaattaki küçülme alınması gereken tedbirlere işaret ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2020 yılı büyüme rakamlarını değerlendiren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, COVID-19 nedeniyle küresel ekonomide 2020 yılında küçülme beklenirken, Türkiye’nin aynı dönemde yüzde 1,8 büyüme kaydetmesi memnuniyet verici olduğuna dikkat çekti.

"Bununla birlikte, ekonominin lokomotifi olduğu bilinen inşaat sektörünün yüzde 3,5 oranında küçülmüş olması alınması gereken tedbirlere işaret ediyor" diyen Yenigün, "Nitekim, yaşanmakta olan sıkıntılar sektörün istihdam potansiyeli ve 200'ü aşkın alt sektöre yarattığı talep nedeniyle ekonominin genelinde de yansımalar bulunuyor. Son dönemde yapılan mali yükü artırıcı ve nakit pozisyonları üzerinde etkili vergi düzenlemelerinin, bu çerçevede gözden geçirilmesinde fayda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde pandeminin etkilerinin zayıflaması ve atılacak normalleşme adımlarıyla, Türkiye ekonomisinde büyümenin sürmesini beklediklerini söyleyen Yenigün, "Bu zor günleri atlattığımızda, ertelenmiş talep ve yatırımların sektörümüze, sektörümüzün de ekonomimize itici güç olması mümkün olacak. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için hükümetimizin ekonomi ve hukuk alanında ortaya koyacağı reform süreci de büyük önem taşıyor." dedi.