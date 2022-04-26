TMO, 18 bin ton ayçiçek yağı ithal edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) dün 18,000 ton ham ayçiçek yağı ithalatı için uluslararası ihale açtı. Avrupalı ticaret kaynakları tarafından yapılan açıklamada, 28 Nisan'a kadar tekliflerin alınacağı belirtildi.

İhalede ürünün 16 Mayıs ile 16 Haziran arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına teslim edilmesi istendi.

İhaleye katılanlar daha önce Mersin limanı depolarına getirdikleri ayçiçek yağını satmak için de teklif verebilecekler.

Ukrayna'da Rusya müdahelesinin başlamasıyla ayçiçek yağında yaşanan sıkıntılar nedeniyle mart ayı başında fiyatlar zirve yapmıştı. Tüketiciler marketlerde ayçiçek yağına hücum ederken fiyatlardaki sert yükselişler dikkat çekmişti. Artan fiyatlar sonrası Ukrayna'da yola çıkan gemilerle Türkiye'ye taşınan ayçiçek yağları arz krizini bir süreliğine çözmüştü.