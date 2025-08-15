TMO, 2025 mısır alım fiyatını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 yılı mısır alım fiyatını ton başına 11 bin 300 TL olarak belirledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, temel destek, planlı üretim desteği, yerli sertifikalı tohum kullanımı desteği ve katı organik gübre kullanım desteği olmak üzere ton başına toplam 668 TL ek ödeme yapılacağını açıkladı. Böylece desteklerle birlikte üreticilerin eline ton başına 11 bin 968 TL geçecek.

TMO, ürün bedeli ödemelerinin, teslimatı takip eden 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.