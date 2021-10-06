TMO, 325 bin ton mısır alacak

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 325 bin tonluk yemlik mısır için 14 Ekim'de tamamlanacak bir ihale açtığı belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre teslimatların 15 Kasım-6 Aralık arasında yapılması öngörülüyor.

Bloomberg'e bilgi veren kaynaklara göre bu teslimatların 50 biner tonu Derince, İskenderun, Mersin, İzmir ve Bandırma limanlarından yapılacak.

25 biner tonu ise Tekirdağ, Samsun ve Karasu limanlarından teslim alınacak.