TMO, 395 bin ton yemlik arpa aldı
TMO, uluslararası ihalede yemlik arpa alımına başlarken, başlangıçta yaklaşık 395 bin ton arpa aldı.
Reuters
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) uluslararası ihalede yemlik arpa alımına başlarken, başlangıçta yaklaşık 395 bin ton arpa aldı.
TMO, 495 bin ton yemlik arpa alımı için ithalat ihalesi açmıştı. Daha fazla alımın yapılması bekleniyor.
TMO, ihalelerinde alımlar geçici olup, önümüzdeki günlerde nihai onaya tabi, alımlar tamamen iptal edilebilir.
İhalede teslimatın 21 Ekim-15 Kasım ve 25 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında Türkiye'deki farklı limanlara yapılması bekleniyor.