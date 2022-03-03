TMO 435 bin ton yerine 285 bin ton buğday aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 435 bin ton ekmeklik buğday ithalat ihalesinde yüksek fiyatlar nedeniyle sadece 285 bin ton alım yaptı.

Ton başına 408.90 ile 517 dolar arasında fiyat verilen ihalede 450 dolar ve üzeri teklifler elendi.

Böylece, TMO 285 bin ton buğdayı 408.90 ile 449 dolar arasında değişen fiyatlardan tedarik edecek.