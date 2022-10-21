TMO, 470 bin ton buğday aldı
Toprak Mahsulleri Ofisi, uluslararası ihalede toplam 470 bin ton buğday aldı.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugün sona eren uluslararası ihalede yaklaşık toplam 470,000 ton buğday aldı.
TMO 495,000 ton buğday alımı için ithalat ihalesi açmıştı. Toplam alınan buğday miktarı açılan ihalenin altında kalsa da daha fazla alım yapılması beklenmiyor.
İşlemciler, tedariğin özellikle Rusya'dan olmak üzere Karadeniz bölgesinden yapılacağını düşünüyorlar.
TMO ihalelerinde alımlar geçici olup, önümüzdeki günlerde nihai onaya tabi, alımlar tamamen iptal edilebilir.
İhalede teslimatın 1 Kasım - 22 Kasım ve 21 Kasım - 13 Aralık tarihleri arasında Türkiye'deki farklı limanlara yapılması bekleniyor.
TMO 11 Ekim'de uluslararası ihaleyle 495,000 ton yemlik arpa satın almıştı.