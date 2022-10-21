TMO, buğday ihalesinde teklifleri aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 495 bin ton buğday alım ihalesinin ilk turunda teklifleri aldı.

Ticaret kaynakları, en düşük teklifin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 337 dolar olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

En düşük teklifin, 1-22 Kasım arasında sevk edilmek üzere 100 bin ton buğday için Grain Star tarafından verildiği belirtiliyor.

Kaynaklar, TMO'nun henüz nihai alım için karar vermediğini belirtti. TMO ihalelerde genelde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor.