TMO çekirdeksiz kuru üzüm üreticisine 35 milyon TL ödedi

10 Eylül'de alımlara başlandığı belirtilen açıklamada, hali hazırda randevu alan üretici sayısının 6 bin 500'e, alınan ürün miktarının ise 50 bin tona ulaştığı belirtildi.

TMO'nun, üreticiler tarafından arz edilecek kuru üzümün tamamını alabilecek şekilde tüm hazırlıkları yaptığı aktarılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ilk hafta alınan kuru üzüm bedelleri bir hafta içerisinde üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış olup, bugün yapılan ödemeler ile birlikte üreticilerimize toplam 35 milyon lira ödeme yapılmıştır. Sayın Bakanımız, kuru üzüm alımlarını yakından takip etmekte olup üreticilerimize destek olmak amacıyla ürün bedeli ödemelerinin 2 günde bir olacak şekilde yapılması talimatını vermiştir."

Açıklamada, TMO tarafından açıklanan alım fiyatının, piyasa fiyatlarının düşmesini önlemek için belirlenen taban eşik fiyat olduğunun altı çizilerek, üreticilerin kuru üzümlerini bu fiyatların altında kesinlikle satmamaları tavsiyesinde bulunuldu.