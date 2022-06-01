TMO ekmeğe zammı engellemek için un desteğini sürdürecek

Ali Ekber YILDIRIM

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 31 Mayıs itibariyle sona ereceği açıklanan un sanayicilerine yönelik regülasyonunun devam etmesi ve ekmeğe zammın önlenmesi için Ankara'da toplantı gerçekleştirildi. Tarım, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları, Ticaret Bakanlığı üst düzey bürokratları, TMO Genel Müdür ve yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantıda, özellikle enflasyonla mücadele konusunda yürütülen çabanın boşa çıkmaması için un regülasyonunun devam etmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantıdan sonra bakan yardımcıları kendi bakanlarına bilgi aktarırken, un regülasyonunun devamı yönünde karar alındı.

Regülasyonda fiyat artıyor ve yöntem değişiyor

Ekmek fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla TMO haziran, temmuz ve ağustos aylarında da un sanayicilerine ucuz buğday temin etmeye devam edecek. Bugüne kadar tonu 3 bin 600 liradan un sanayicilerine buğday veriliyor ve un sanayicilerinin de 50 kiloluk un çuvalını 260 liradan satmaları taahhüt ediliyordu. 1 Haziran itibariyle TMO’nun sanayicilerine buğdayın tonunu 4 bin 500 liradan verecek ve unun çuvalının da 325 liradan satılması taahhüt edilecek. Dolayısıyla un fiyatında çuval başına 65 lira zam gelecek. Bu da mutlaka ekmeğe yansıyacak. Ayrıca, bugüne kadar olan uygulamada un sanayicileri TMO'dan önce buğday tahsisi alarak ucuza un satıyordu. 1 Haziran itibariyle bunun tersi olacak. Un sanayicileri ucuza un satacak sonra Ofis'ten tahsisli buğday alacak.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Haluk Tezcan, TMO'nun un regülasyonunun sona ermesi durumunda un fiyatlarına zam yapılmasının kaçınılmaz hale geleceğini bunun da enflasyon üzerine olumsuz etkisi olacağını belirterek şu bilgileri verdi: "TMO'nun un sanayicilerine buğday tahsisatı 1 Haziran itibariyle bitiyordu. Bunun ekmek fiyatına yansımaları ile enflasyonla mücadele konusunda verilen emeklerin boşa gideceği belirtilerek regülasyona devam edilmesi yönünde bir karar alındı. Bizde un sanayicileri olarak sürecin devamını istiyoruz. Enflasyonla mücadele kapsamında bunun devam etmesi çok önemli. Haziran, temmuz, ağustos aylarında tahsisat devam edecek. Daha sonra da tekrar değerlendirilecek."