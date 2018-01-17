"TMO elindeki ürünü piyasaya sürmemeli"

17 Ocak 2018

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan yaptığı yazılı açıklamada, bazı kesimlerin, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) depolarındaki fındığı uygun fiyattan almak için ofis nezdinde girişimlerde bulunduğu yönünde kendilerine duyumların ulaştığını belirtti.

TMO'nun elindeki ürünü piyasaya sürmesine karşı olduklarını vurgulayan Karan, şunları kaydetti:

"Eğer TMO fındık satacaksa FİSKOBİRLİK vasıtasıyla ve sadece tüketici endeksli ürün olarak bunu gerçekleştirmeli ya da direkt ihraç etmelidir. Bunun dışında bir satışa Ziraat Odaları olarak karşı olduğumuzu şimdiden beyan ederiz. Kaldı ki TMO elindeki fındığı satmak zorunda da değil."

Karan, devletin üreticisini koruması ve fiyat istikrarının sağlanması adına ofis üzerinden alımları gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Ofis yaklaşık 140 bin ton fındığı deposuna koydu. Şimdi 'Birileri para kazansın.' diye zararına piyasaya sunulmasının istenmesini düşünmek dahi istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında yapılan protokolle TSK'nın fındık ihtiyacının TMO tarafından karşılanacak olmasının kendilerini memnun ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Birileri para kazanacağına, bu fındıkları vatanın bekası için nöbet tutan askerimiz yesin. Okullarda nasıl öğrencilere süt ve kuru üzüm dağıtılıyorsa fındık da dağıtılabilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen fındık da tüketsin."

Kaynak: AA