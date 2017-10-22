TMO, fındık borsasında 4.6 milyon liralık ürün senedi aldı
TMO, fındık lisanslı deposu üzerinden 17 ve 19 Ekim'de 303 Elektronik Ürün Senedi alımı gerçekleştirdi.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Giresun Ticaret Borsasınca (GTB) hayata geçirilen Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası projesi ile lisanslı depo üzerinden 17 ve 19 Ekim'de 430 bin 772 kilogram karşılığı 303 Elektronik Ürün Senedi alımı gerçekleştirdi.
Ofis, fındık lisanslı deposu üzerinden aldığı fındığın kilogramına, randımanına göre 10,10 ile 11,60 lira arasında fiyat verdi.
TMO'nun senet alımlarının maliyeti 4 milyon 649 bin 146 lira oldu.
Kaynak: AA