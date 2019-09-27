TMO Genel Müdürü: 414 milyon lira fındık üreticilerine ödeme yaptık

27 Eylül 2019

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Bugün fındık üreticilerimizin toplam 266 milyon lira sabah 09.00 itibarıyla hesaplarına yatmıştır ve üreticilerimiz paralarını tahsil edebilirler. Toplamda da 414 milyon lira fındık üreticilerine bu sezon ödeme yaptık." dedi.

Güldal, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatlarını açıklamasının ardından TMO tarafından fındık alımlarına başladıklarını belirtti.

Bu süreçte sıklıkla bölgeyi ziyaret ettiğini aktaran Güldal, "Hemen hemen bütün alım noktalarını gezdik. Son olarak dün yine Trabzon'da bulunan 5 tane alım noktamızın 4'ünü ziyaret ettik ve üreticilerimizle, personelimizle, bu görevi yapan arkadaşlarımızla konuştuk. Gelinen noktada Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alımına başlamasıyla beraber 2019'da büyük bir rekoltenin geldiği varsayılarak, oluşturulan endişeler bertaraf edilmiş durumda. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından levant kalite 16,5, Giresun kalite 17 lira olarak açıklanan fındık fiyatlarının korunduğunu, büyük ölçüde arzın bu şekilde devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz. " ifadelerini kullandı.

"Toprak Mahsulleri Ofisi olarak alım kriterlerimiz standart ve nettir"

Güldal, kısa bir süre fındık fiyatlarında bir aşağı düşüşün söz konusu olduğunu aktararak, "Bunun da özellikle küçük fındık üreticilerimizin bölgelerini terk ederken hızlı bir arzla pazara ürün satmalarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Şunu ifade etmekte yarar var, Toprak Mahsulleri Ofisi olarak bizim alım kriterlerimiz standart ve nettir. " diye konuştu.

TMO'nun görevini büyük bir tecrübe ile yaptığını da belirten Güldal, "İşin doğrusu 2019 yılı Nisan ayında yaptığımız Fındık Çalıştayı'ndan, orada ortaya çıkan kararlardan sonra Toprak Mahsulleri Ofisi olarak fındıkla ilgili yol haritamızı belirledik ve hasat öncesi fiyat açıklanması, alım yapılması, depolanması, ticarete konu olduğu zaman alınacak tedbirler hepsi TMO'nun bir yol haritası şeklinde belirlenmiş oldu. Biz de 2019 yılını bu süreçte devam ettiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Güldal, çiftçilerin ve üreticilerin hiçbir şekilde mağdur ve sıkıntılı olmadıklarını gördüklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Özellikle başlangıçta, ilk zamanlarda rutubetten kaynaklanan bazı geri dönüşler oldu, kabul ediyoruz ama yüzde 6'lık bir rutubetin korunması gerekiyor. Çünkü biz Toprak Mahsulleri Ofisi olarak uzun bir süre belki fındık depolama ihtiyacı hissedeceğiz. Piyasada ticaret yapan firmalar gibi kısa sürede ticarete veya işlemeye konu etmeyeceğiz."

"31 Ekim'e kadar randevularımız açık"

Fındık üreticilerine yapılan ödemelerle ilgili de bilgilendirmede bulunan Güldal, konuşmasına şöyle devam etti:

"2019 hasat döneminde fındık alımını sürdürürken bir yandan da 20 gün dememize rağmen bir hafta ile 15 gün arasında ödemeleri gerçekleştirmeye başladık. Buradan şu an itibariyle ifade etmek istiyorum, bugün fındık üreticilerimizin toplam 266 milyon lira sabah 09.00 itibariyle hesaplarına yatmıştır ve üreticilerimiz paralarını tahsil edebilirler. Toplamda da 414 milyon lira fındık üreticilerine bu sezon ödeme yaptık. "

Güldal, üreticilerin TMO'ya gösterdikleri ilginin de kendilerini memnun ettiğini vurgulayarak, TMO'nun bu tecrübe ile bundan sonraki yıllarda da görev verilmesi durumunda üreticilerin yanında olacağını belirtti.

Sürecin devam ettiğini de anımsatan Güldal, "31 Ekim'e kadar randevularımız açık. Trabzon için söylemek gerekirse 6 - 7 bin ton arası randevu şu anda alınmış durumda. Haliyle süreçte bir sıkıntı olmadığını memnuniyetle ifade ediyorum." dedi.

Üreticilerin bilinçlenmesinin önemine de değinen Güldal, "İnşallah 2019 hasat dönemi tamamlandığında bütün üreticilerimiz kaliteli ürünlerini daha değerli fiyatlarla satmış ve de önümüzdeki yıllara daha ümitle girmiş olacaklardır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA