TMO Genel Müdürü Güldal’dan alım fiyatlarına ilişkin açıklama

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde düzenlenen ‘Tarla Günleri Etkinliği’nde hasat ve alım fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şu ana kadar Türkiye genelinde yüzde 30 civarında hasat yapıldığını bildiren Güldal, ülkedeki yağışlı dönemin sona ermesinin ardından çok yoğun bir hasat döneminin başlayacağını söyledi.

2022 hasat döneminde yoğunluğun Kurban Bayramı ve akabindeki günlerde yaşanacağını belirten Güldal, “TMO olarak 2022'de alım noktalarımızı hasat başlangıcından itibaren hazırladık. Tüm randevularımızı da internet üzerinden randevu almaya elverişli hale getirdik. Üreticilerimiz randevularını almaya başladılar. Baktığımızda 500'ün üzerinde bir alım noktası Türkiye genelinde üreticilerimize hizmet verecek. TMO'ya ciddi bir teveccühün ve ürün akışının geldiğini görüyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Hasat dönemi bereketli geçiyor." şeklinde konuştu.

Primler, gelecek ay ödenecek

TMO'nun uyguladığı fiyatların piyasadaki en yüksek fiyatlar olduğuna dikkati çeken Güldal, üreticinin yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Güldal, devamında şunları kaydetti: “Üreticinin hasadını yaptıktan sonra ürününü TMO'ya teslim etmesi konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bayramın üçüncü günü, 11 Temmuz'dan itibaren kesintisiz, pazar günleri de dahil temmuz ayı sonuna kadar tüm iş yerlerimiz hizmet verecek. Üreticilerimizin hasat dönemi hayırlı olsun. Alım fiyatlarımız ekmeklik buğdayda 7 bin 450, arpada ise 6 bin 200 liraya ulaştı. Bunun buğdayda 1000, arpada ise 500 lirası hububat alım primi olarak bir ay sonra Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından üreticiye ödenecek."

Güldal, Türkiye'nin her yerine gittiklerini, fiyatlarla ilgili herhangi bir eleştiri veya bir problemin olmadığını da aktardı.