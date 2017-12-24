TMO Genel Müdürü: Kamyonlar değil, kağıtlar hareket edecek

24 Aralık 2017

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, lisanslı depoculukla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Üreticinin ürünlerini lisanslı depolara koyduğunda vergi ödemeyeceğini belirten Kemaloğlu, "Bunun karşılığında ürün senedi ile bankadan cazip kredi kullanma imkanı buluyor. Sanayici, tüccar uzun vadeli finansmana kavuşma imkanı buluyor. TMO da ürünleri lisanslı depolarda daha uygun şartlarda depolama imkanı buluyor. Bu aynı zamanda kayıt demektir. Dolayısıyla üretici, sanayici ve tüccar tarafından takip edilebilen bir piyasa demektir" diye konuştu.

Bakanlığın konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Kemaloğlu, "Önümüzdeki yıldan itibaren adım adım bütün ürünler lisanslı depolarda depolanacak. Dolayısıyla ürün senedine konulacak. Ürün senedinin de esprisi şudur; artık kamyonlar değil, kağıtlar hareket edecek. Yani kamyonlarla ürünler gelip belirli merkezlerde orada satılıp başka merkezlere giderek öyle birkaç defa el değiştirmeyecek. Üreticinin üretimi yaptığı noktaya en yakın lisanslı depolarda depolanacak. Üretici cebine kağıdını koyacak, bunun adı ürün senedi ve istediği zaman pazarlayabilecek. Dolayısıyla bu manada müthiş bir kolaylık, finans imkanı, bankalar için teminat kaynağı olacak.

Aynı zamanda da nakde dönebilen değerli bir varlık ürün senedi. Bu çerçevede hiçbir vergi ödemiyor. Stopaj yok üretici açısından, ürününü depoya koyduğu zaman sanayici tüccar için vergi yok. Devletin kira desteği var. Üreticiler ürününü koyduğunda ürün bedelinin kira bedelinin yarısını devlet ödüyor. Dolayısıyla her açıdan baktığımızda çok faydalı bir sistem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA