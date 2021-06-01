TMO, hububatı incelemeye aldı

Hububat piyasalarında yaşanan fiyat hareketliliğine ilişkin aldıkları önlemlere yönelik bilgi veren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, beklenenin üzerindeki fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya müdahale çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Hasat döneminin başında olunmasına rağmen kuraklık ve dış piyasa fiyatlarına bağlı oluşan spekülasyonlar nedeniyle yem hammaddeleri başta olmak üzere hububat fiyatlarında beklenin üzerinde artışların söz konusu olduğunu belirten Güldal, "Bu durumun piyasa gelişmeleri için olumsuz değerlendirilmesi nedeniyle TMO piyasaya müdahale çalışmalarını başlattı. Bu yıl hububat piyasalarındaki olağanüstü şartlar dikkate alındığında, TMO da dinamik bir piyasa takibi yaparak normal dönemlere göre daha etkili ve erken müdahalelerde bulunuyor. Piyasayı anlık olarak yakından takip ediyoruz, gerekmesi halinde hızlı kararlar alıyoruz. Olağan dışı dönemlerde olağanüstü kararlar alınabilmektedir. Bu gereklilik dolayısıyla piyasa düzeni ve istikrarı için bütün müdahale yöntemlerini gündemimizde tutuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte ilgili bakanlıklarla da eş güdüm içinde hareket ederek, piyasa düzeni ve istikrarı için alınması gereken tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.

“Ekmeklik buğdaya yönelik baskıyı azaltıyoruz"

Normal dönemlerde sonbaharda açıklanan TMO'nun hasat sonu hububat satış fiyatlarını piyasanın önünü görmesi için geçen hafta açıkladıklarını anımsatan Güldal, şunları söyledi: “Ayrıca özellikle ekmeklik buğday üzerindeki baskıyı azaltmak için makarna ihracatında yurt içinden ekmeklik buğday kullanımı sınırlandırıldı. Bugünden itibaren yurt içinden ekmeklik buğdayla makarna imal edilip ihracatı yapılamayacak. Bir diğer tedbir olarak, özellikle Afrika, Güney Amerika ve Yakın Doğu ülkelerine dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında yapılan makarna ihracatlarında daha önce yüzde 30 olan ekmeklik buğday kullanım oranı 31 Mayıs'tan itibaren yüzde 100'e çıkarıldı. Amaç, yurt içindeki ekmeklik buğdaya olan talep baskısının azaltılmasıdır. DİR kapsamında yapılanlar hariç, makarna, bulgur ve buğday irmiği ihracatı Ticaret Bakanlığımızca kayda bağlandı ve bu ürünlerin kati ihracatında uygun görüş yetkisi TMO'ya verildi. Bu doğrultuda, kuruluşumuzca Ocak 2022'den itibaren makarnalık buğdaydan elde edilen makarna kati ihracatının da sınırlandırılması planlanıyor. Yani yurt içinde üretilen makarnalık buğdaydan makarna yapıp yurt dışına satılması ocak ayından sonra mümkün olmayacak. "

"Yem piyasaları da yakından takip ediliyor"

Yem hammadde fiyatlarının yüksek seyrettiğini ve bu piyasadaki fiyat değişikliklerini de yakından takip ettiklerini vurgulayan Güldal, "TMO olarak 2021-2022 sezonunda yem hammaddelerinin regülasyonu noktasında da aktif şekilde görev yapacağız. Özellikle yem maliyetlerine tesir eden ve TMO görev alanındaki arpa ve mısır gibi ürünleri, başta besici ve yetiştiriciler olmak üzere bütün kullanıcılara ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde vermeyi planlıyoruz. Hasat dönemi bitimiyle birlikte besiciler ve yem sanayicileri dahil tüm ilgili kullanıcılara ilan edilen ton başına 1950 lira fiyat üzerinden arpa satışı yapacağız. TMO, piyasa dengesi ve istikrarı için önceki yıllardan farklı olarak stoklarını yetiştiricilerimizin ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanacak ve makul fiyatlarla piyasaya ürün arz edecektir. Burada hiçbir şekilde tedarik ürün tedarik sorunu söz konusu değildir. TMO'nun devir stokları, yetkileri ve müdahale kabiliyeti yeterlidir."

"Tüketici aleyhine fiyat yükselmeleri kabul edilemez"

Hububat piyasalarının denge ve istikrarı için her türlü iç ve dış ticaret tedbirini gündemde tutacaklarını vurgulayan Güldal, "Piyasa gelişmelerine göre hareket edeceğiz. Üreticimizin açıkladığımız alım fiyatlarından dolayı mağduriyeti olmayacağını biliyoruz ama tüketici aleyhine fiyat yükselmeleri de kabul edilemez. Hububat ve yem piyasalarına çok daha yüksek tonajda ürünü açıkladığımız fiyatlardan arz etmeyi planlıyoruz.” dedi.