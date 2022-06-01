TMO, indirimli buğday satışına devam edecek

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) ekmek fiyatındaki aşırı artışı engellemek amacıyla fırınlara indirimli un satışı uygulamasına Haziran ayında da devam edilecek.

Bir süredir indirimli satış yapan Ofis’in bu uygulaması daha önce alınan karar gereği 31 Mayıs itibarıyla sona erecekti.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, dün Ankara’da öncelikle TMO yetkilileri ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları bir araya geldi. Ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile görüşüldü. Yapılan görüşmelerin ardından TMO’nun indirimli un tahsisine devam etmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, TMO firmalara daha önce sattıkları ürün miktarına göre belirli bir oranda tahsisat yapacak.

Ürünün kalitesine göre satış fiyatı 4475- 4500 ve 4575 lira olarak değişecek. Unun çuvalı ise 325 liradan satılacak. Pidelik unun fiyatı da 345 lira olacak.