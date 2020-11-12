TMO ithalat ihalesinde 550 bin ton buğday aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) dün sona eren 550,000 ton buğday alımı için açtığı ithalat ihalesinde yaklaşık 550,000 ton alım gerçekleştirdi.

Türkiye, yerel fiyatları düşürmek ve ülkenin büyük un ihracat programını desteklemek için aktif bir tahıl ithalatı sürecini sürdürüyor.

Ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre ihalede, 24 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'deki bir dizi limana sevk edilmek üzere farklı protein içerikli buğday alım yapıldı. Ticaret kaynakları alımların ton başına dolar (c&f) cinsinden yapıldığını söylediler.