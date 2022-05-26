TMO, ithalat ihalesiyle mısır alımına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) uluslararası ithalat ihalesinde mısır alımına başlarken, TMO'nun başlangıçta yaklaşık 75 bin ton mısır aldığı tahmin ediliyor.

TMO 175 bin ton mısır alımı için ithalat ihalesi açmıştı. Daha fazla alımın yapılması bekleniyor.

İhalede 25,000 tonluk alımlar için başlangıçtaki fiyatların navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) 406.40 dolar, 402.00 dolar ve 400.90 dolar olduğu söylendi.

TMO aynı zamanda Türkiye'deki depolardan yapacağı 150 bin ton mısır alımı ihalesi de açmıştı.