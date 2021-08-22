TMO: Olağandışı piyasa koşullarında piyasa istikrarını sağlamaya çalışıyoruz

Ali Ekber YILDIRIM

Toprak Mahsulleri Ofisi arpa ithalat ihalesi ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada olağandışı piyasa koşullarına dikkat çekilerek, böyle bir ortamda piyasa istikrarını sağlamak için TMO'nun elinde her türlü yetki ve olanağın olduğu ifade edildi.

Hasat sezonunun başlamasından bu yana arpa ithalatı için 4 ihale açan Toprak Mahsulleri Ofisi, 24 Haziran'daki ihalede arpanın tonunu ortalama 270 dolardan, 12 Temmuz'daki ihalede ortalama 237 dolardan alım yaptı. 3 Ağustos'taki ihalede verilen teklifler ton başına ortalama 279 dolar olunca 515 bin tonluk ihale "fiyat yüksek" gerekçesiyle iptal edildi.

Son olarak 20 Ağustos'ta yapılan 270 bin tonluk arpa ithalat ihalesinde 245 bin ton arpa ton başına ortalama 285 dolardan alım yapıldı. Bir önceki ihalede 279 dolara alım yapmayarak ihaleyi iptal eden Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 285 dolara arpa alması tartışma yarattı.

Toprak mahsulleri Ofisi genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyu Açıklaması

"Ülkemizde hububat hasadı Mayıs ayı itibariyle başlamış olup hasat öncesinde alım fiyatları ve akabinde piyasanın sağlıklı işlemesi için sezon sonu satış fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanmıştır.

Hasadın ilerlemesiyle birlikte tüm dünya ile eşzamanlı olarak ülkemizde de yaşanan tarımsal kuraklık, özellikle hasadın ilk başladığı Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerimizde üretim ve verimde kayıplara yol açmış, bu bölgelerde piyasa fiyatları artış eğilimine girmiştir.

Hububat ve yem piyasalarındaki anormal gelişmelerin önlenmesi amacıyla, TMO tarafından satış fiyatlarımızın ilan edilmesini müteakip başta tüketicilerimiz olmak üzere et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetlerinin düşürülmesini teminen Toprak Mahsulleri Ofisinin yetki ve imkânları arttırılarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Yem Regülasyon Çalışması başlatılmıştır.

Bu kapsamda TMO stokları kullanılarak ve dış alımlar ile takviye edilerek hasat dönemi içerisinde piyasaya ürün arzına devam edilmiş, yem fiyatlarındaki artışlarının önüne geçilmiş ve bir miktar düşüş sağlanmıştır.

Bugün gelinen noktada, özellikle dünyada aynı anda yaşanan sel felaketi, don olayları, kuraklık gibi iklim koşullarının hasat sürecini olumsuz etkilemesi ile birlikte önemli üretici ve ihracatçı ülkelerin üretim rakamları düşürülmekte ve dünya fiyatları büyük dalgalanmalar gösterebilmektedir.

Bu gelişmeler TMO’nun stoklarını takviye etmek amacıyla düzenlediği ihalelerde verilen fiyatlara da yansımaktadır. Bazı ihalelerimizde alınan fiyatların o tarihteki cari piyasa fiyatına göre kabul edilebilir seviyenin üzerinde olması halinde; dünyada hububat hasadının ortasında olunması ve önceki ihalelerde uygun fiyatlarla yapılan bağlantı taahhütlerinin tedarik süreci de dikkate alınarak ihale kısmen veya tamamen iptal edilebilmektedir.

TMO, stoklarının düzenli olarak takviyesine devam etmek üzere gerektiğinde yeni ihaleler düzenlemekte, tedarik sürecini yeni gelişmeleri de dikkate alarak yönetmekte ve iç satış programlarını aksatmadan yürütmektedir. Özellikle hayvan yetiştiricilerimiz uygun fiyatlarla yapılan arpa satışlarından büyük memnuniyet duyduklarını sıklıkla ifade etmektedirler.

Bazı kesimlerce TMO ihalelerinin onay ve temin süreçleri yanlış yorumlanarak piyasaya ürün arzının azalacağı, TMO’nun satışlarına devam edip edemeyeceğinin belirsiz olduğu gibi gerçek dışı görüş ve yorumlar yapılarak piyasada spekülasyon oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

TMO olarak bir kez daha altını çizmek isteriz ki, içinde bulunduğumuz olağandışı piyasa koşullarında piyasa istikrarını sağlamak üzere Kuruluşumuzun her türlü imkan ve yetkisi mevcuttur. Stoklarımızın takviye edilerek piyasaya ürün arzımızın yeni hasada kadar kesintisiz devam etmesi için gerekli planlama yapılmış olup ayrıca tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızla işbirliği içinde ihtiyaç duyulması halinde her türlü tedbir alınacaktır. TMO tarafından iç ve dış piyasalar dikkatle ve güncel olarak takip edilmektedir. Bu sebeple Hububat piyasaları hakkında farklı amaç ve mülahazalarla çıkarılan spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. "