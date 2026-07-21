TMO öncesi fındıkta beklenti yükseldi: İşte üreticinin istediği rakam

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Fındık hasadına sayılı günler kala üreticilerin en büyük gündemi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı alım fiyatı oldu. Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir de üreticinin istediği rakamı açıkladı.

Üretim maliyetleri arttı

Fındık bahçelerinde bakım, dip sürgünü temizliği ve ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü belirten Aydemir, özellikle işçilik maliyetlerindeki artışın üreticiyi zorladığını söyledi.

Hasat döneminde eğimli arazilerde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesinin 5 bin ila 7 bin TL arasında değiştiğini belirten Aydemir, bu maliyetlerin fiyat beklentisini yükselttiğini dile getirdi.

Kahverengi kokarca uyarısı

Son günlerde bazı bölgelerde kahverengi kokarca zararlısının yeniden görülmeye başladığını belirten Aydemir, ilkbaharda etkili olan soğuk ve yağışlı havanın zararlı popülasyonunu büyük ölçüde azalttığını söyledi.

Ancak kalan popülasyonun tamamen kontrol altına alınabilmesi için üreticilerin ayın sonuna kadar son ilaçlamalarını mutlaka tamamlaması gerektiğini vurguladı.

Rekolte beklentisi düştü

Samsun genelinde rekolte tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Aydemir, olumsuz hava koşulları nedeniyle üretimin ilk tahminlerin altında kalabileceğini ifade etti.

Geçen yıl erken satış yapan bazı üreticilerin sezon içinde yaşanan fiyat artışından yararlanamadığını hatırlatan Aydemir, bu yıl üreticilerin daha temkinli davrandığını ve açıklanacak fiyatı beklediğini söyledi.

Türkiye'nin yılda yaklaşık 250 bin ton fındık ihraç ettiğini hatırlatan Aydemir, üreticinin sürdürülebilir üretim yapabilmesi için açıklanacak alım fiyatının maliyetleri karşılayacak seviyede olması gerektiğini belirterek, "Üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için TMO'nun açıklayacağı fındık alım fiyatının en az 300 TL'nin üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.