TMO prim desteği belli oldu

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan üreticilerin 6 Haziran ile 1 Eylül arasında Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) yapacağı buğday ve arpa satışlarına verilecek TMO alım primi desteği belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kapsam dahilindeki üreticilerin TMO'ya yapacağı buğday satışına kilogram başına 1 TL, arpa satışlarına ise kilogram başına 0.5 TL TMO alım primi desteği verilecek.

Bu yıl üretilerek satışı yapılan desteğe esas ürünlere, tarımsal veriler ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre belirlenen verim değerlerinin maksimum iki katı kadar ve alım satım belgesinde yer alan miktar esas alınarak destekleme ödemesi yapılacak.

Bu desteklerden yararlanan üreticiler, bakanlık tarafından 2022 yılında verilecek diğer desteklerden de faydalandırılacak. Ödemeler, bütçe imkanları dahilinde 2022 yılı içinde Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden yapılacak.