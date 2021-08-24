TMO, yem maliyetlerini düşürmek için mısır satışına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yetiştiricinin yem maliyetlerini düşürmek amacıyla yakında mısır satışlarına başlamayı planlıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, hububat piyasalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Dünyada hububat fiyatlarında dalgalanmalar olduğuna dikkati çeken Güldal, bu fiyat dalgalanmalarını güncel olarak izlediklerini belirtti.

Bazı ürünlerde yurt içinde beklenmeyen fiyat artışları olduğunu ve bunun da dikkatlerinden kaçmadığını aktaran Güldal, "Özellikle yem ham maddelerinde olan artışlara yem regülasyon çalışmamız kapsamında müdahale ediyoruz. Şu anda Türkiye'de özellikle besicilerimizin, hayvan yetiştiricilerimizin yem ham maddelerine katkı sağlamak özelinde bir operasyon yapıyoruz. Arpa üzerinden bu operasyonu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

“Fiyatlarımızla ilgili yakında bir çalışma başlatmayı düşünüyoruz”

Son günlerde mısır fiyatlarında görülen artışın yem fiyatlarını etkilediğine işaret eden Ahmet Güldal, "Önümüzdeki günlerde mısır fiyatlarının hayvan yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini yükseltecek olduğu dikkatimizi çekiyor. Artan mısır fiyatlarını dengelemek üzere mısır satışları ve mısır satış fiyatlarımızla ilgili yakın zamanda bir çalışma başlatmayı düşünüyoruz. Piyasada anormal yükselişlere izin vermeyecek şekilde mısır fiyatlarında denge ve istikrar oluşturmak istiyoruz. Hayvan yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini azaltacak şekilde TMO olarak yakında mısır satışlarına başlayacağız. Bunu da üreticilerimizin de gelirlerini düşürmeden yapmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güldal, yeni hasat dönemine kadar arpa, mısır, yemlik buğday ve ekmeklik buğday üzerinde çalışmalarını yürüteceklerini, her türlü planlamayı yaptıklarını aktardı.

"Dış tedarik ve iç satış programlarını hazırladık”

TMO'nun regülasyon çalışmalarında yetki ve imkanlarını kullanmaya devam edeceğine dikkati çeken Ahmet Güldal, tamamen tüketicilerin ve hayvan yetiştiricilerinin lehine olacak şekilde bu süreci yönetmeye çalıştıklarını anlattı.

Güldal, bu yılın koronavirüs ve kuraklık gölgesinde dünyada ve Türkiye'de zorluklarla geçtiğine işaret ederek, "Bu dönemi piyasa dengesi bakımından mümkün olduğu kadar rahat bir şekilde geçirmeye çalışarak tedbirler almaya gayret ediyoruz. 2021 sonuna kadar yapacağımız dış tedarik ve iç satış programlarının hepsini hazırladık ve uygulamaya devam ediyoruz." diye konuştu.