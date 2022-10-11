TMO, yemlik arpa için teklif aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 495 bin ton yemlik arpa alım ihalesinin ilk turunda teklifleri aldı.

Ticaret kaynakları, en düşük teklifin ton başına 328.9 dolar c&f olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Kaynaklar, TMO'nun henüz nihai alım için karar vermediğini belirtti. TMO ihalelerde genelde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor.

En düşük teklifin, İskenderun limanına sevk edilmek üzere 50 bin ton arpa için Viterra tarafından verildiği belirtiliyor.