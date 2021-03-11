TMO'dan 115 bin ton mısır ithalat ihalesi

Ali Ekber YILDIRIM

Toprak Mahsulleri Ofisi, mısır ithalat ihalelerine devam ediyor. Ofis, 18 Mart 2021'de 115 bin ton ithal yemlik mısır alımı için ihale açtı.

İhale kapsamında Derince Limanı'na teslim 60 bin ton, İzmir limanı teslim 30 bin ton ve Bandırma Limanı'na teslim 25 bin ton olmak üzere 115 bin ton yemlik mısır alımı yapılacak. İhale için yükleme dönemi ise 25 Mart 2021-20 Nisan 2021 olarak belirlendi.

Mısır fiyatı yükseliyor

Dünya mısır fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak Toprak Mahsulleri Ofisi yaptığı her yeni ihalede daha yüksek fiyattan mısır almak zorunda kalıyor. Geriye dönük bakıldığında 24 Kasım 2020’de yapılan ihalede Türkiye'ye teslim fiyatı ton başına ortalama 249,06 dolar olurken, 12 Ocak 2021'de yapılan ihalede ton başına fiyat ortalama 266,96 dolar oldu. Son olarak 11 Şubat 2021’de yapılan 235 bin ton mısır alım ihalesinde fiyat ton başına 273,60 dolara çıktı.

Yeni ihalede fiyat ne olacak?

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin günlük piyasa bültenine göre, 10 Mart 2021'de Türkiye'de serbest piyasada mısırın tonu 1759 liradan alıcı buluyor. Dolar karşılığı 231 dolar. Aynı bültende yer alan bilgilere göre 10 Mart 2021 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri mısır fiyatı ton başına 243 dolar, Arjantin'de 232 dolar ve Ukrayna'da 262 dolar.

Yerli mısıra ton başına 1325 lira açıklanmıştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 29 Temmuz 2020'de katıldığı bir televizyon programında 2020 ürünü yerli mısır alım fiyatını ton başına 1325 lira olarak açıklamıştı.