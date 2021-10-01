TMO’dan 310 bin ton arpa ithalatı hazırlığı
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 310 bin tonluk yemlik arpa ithalatı için ihale açtığı belirtildi.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yeni tur arpa ithalatına hazırlanıyor. Ticaret kaynaklarından edinilen bilgiye göre TMO, 8 Ekim'de tamamlanmak üzere 310 bin tonluk yemlik arpa ihalesine çıkıyor.
İthalata ilişkin teslimatların 5-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Söz konusu teslimatın 50 biner tonunun Derince, İskenderun, Mersin, İzmir ve Bandırma limanlarından yapılması planlanıyor.
25 biner ton Tekirdağ ve Samsun limanlarından, 10 bin ton Trabzon limanından teslim alınması öngörülüyor.
Eylül ayında TMO 260 bin ton arpa ithalatına çıkmıştı.